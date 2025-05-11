Российская армия доказывает миру свою самодостаточность. Страна добилась приличных результатов в трех перспективных направлениях: БПЛА, использование искусственного интеллекта в боевой технике и лазерное оружие. Об успехах Москвы в военном деле пишет National Interest.
В статье подчеркивается превосходство российских беспилотников над другими. Помимо прочего, в материале упоминается электромагнитное оружие, созданное в России. Оно способно нарушить работу электронных приспособлений противника.
«Что касается искусственного интеллекта, то Москва рассматривает эту технологию в качестве ключа к военной модернизации. Новая система противоракетной обороны С-500 Прометей отличается высокой степенью автоматизации, что позволяет выполнять операции с обработкой данных в режиме реального времени», — указано в статье.
Особый интерес представляют российские беспилотники «Герань-2». Они способны, как уверяют эксперты, пробить системы ПВО. В начале мая такими БПЛА российские военные поразили склад с боеприпасами и ремонтную мастерскую ВСУ в Краматорске.