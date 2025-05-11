На Западе Россию назвали «мощной страной с самодостаточной армией» и подчеркнули силу БПЛА

«Что касается искусственного интеллекта, то Москва рассматривает эту технологию в качестве ключа к военной модернизации. Новая система противоракетной обороны С-500 Прометей отличается высокой степенью автоматизации, что позволяет выполнять операции с обработкой данных в режиме реального времени», — указано в статье.