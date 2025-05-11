Беременная визажистка Галустяна ответила на слухи о романе с комиком

В конце апреля комик Михаил Галустян сообщил в соцсети, что решил развестись с женой Викторией после 18 лет брака. Он признался, что не живет с ней с прошлого года.
Журналисты, обнаружив, что визажистка Милена Шевченко, с которой работал артист, беременна, предположили, что отцом малыша является Галустян. На девушку тут же обрушился шквал критики, но сама она все обвинения отрицает.
В личном блоге девушка обратилась к журналистам, попросив их перестать распространять слухи.
— С Михаилом Сергеевичем меня связывали только рабочие отношения. Да, я работала с ним в проекте в Африке, но это было около двух лет назад. И мой пост с фото, где я в положении, не имеет отношения к его личной жизни. Прошу вас прекратить распространять ни на чем не основанные сплетни. Проявите уважение к артисту и к моей личной жизни, которая с ним не связана, — заявила визажистка.
Примечательно, что имя отца ребенка Шевченко не раскрывает. Она также туманно намекнула на то, что у первенца будет смешанная национальность.
Жена Михаила Галустяна Виктория впервые прокомментировала развод с комиком. Она написала в личном блоге, что держится благодаря семье и детям.