Беременная визажистка Галустяна ответила на слухи о романе с комиком

— С Михаилом Сергеевичем меня связывали только рабочие отношения. Да, я работала с ним в проекте в Африке, но это было около двух лет назад. И мой пост с фото, где я в положении, не имеет отношения к его личной жизни. Прошу вас прекратить распространять ни на чем не основанные сплетни. Проявите уважение к артисту и к моей личной жизни, которая с ним не связана, — заявила визажистка.