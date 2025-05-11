Новый погранпереход появится в Приморье на границе с КНДР

Сообщается, что его пропускная способность составит до 300 транспортных средств в сутки, по данным РИА VladNews.
Пункт будет оснащён десятью полосами движения. Предварительные расчёты показывают, что он сможет обслуживать до 300 автомобилей ежедневно и около 2 850 человек, с возможностью дальнейшего увеличения этих показателей.
Кроме работы над мостом, который возводится как с российской, так и с северокорейской стороны, в Приморье планируется модернизировать свыше 100 км дороги до Владивостока.
«Перед нами стоит большая задача, и мы готовы её выполнить», — отметил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
На данный момент единственным транспортным коридором между двумя государствами является железнодорожный «Мост дружбы» через реку Туманную, однако его пропускная способность ограничена. Новый автомобильный мост и пункт пропуска «Хасан» значительно улучшат логистические связи между Россией и КНДР.