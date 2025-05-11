Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 мая

Тельцов ожидает благоприятный день для деловых переговоров и встреч с людьми, на которых хотите произвести впечатление. Ваши идеи найдут поддержку, но будьте внимательны, чтобы их не использовали в чужих интересах. Вечером стоит быть разборчивее в общении — далеко не каждому стоит доверять.