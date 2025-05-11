Напряженная цветочная Луна: что принесет знакам зодиака полнолуние в Скорпионе 12 мая

Однако не все так мрачно. Многие из вас уже на шаг ближе к своим целям, чем кажется. Вы могли долго работать над проектом, отношениями, собой — и теперь придет ощущение, что усилия не были напрасны. Да, с новыми достижениями придут и новые задачи, но вы справитесь. Позвольте себе короткий выдох, прежде чем двигаться дальше. Ведь путь трансформации — это не спринт, а марафон. И каждый шаг в сторону лучшей версии себя — уже победа.