Врач рассказала, как сделать суп питательнее и полезнее

Чтобы снизить жирность супа, нужно слить первый бульон.
Для повышения питательной ценности супа рекомендуется включать в его состав овощи не менее трех различных цветов, например, морковь, красный перец и зеленую петрушку. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог, диетолог клиники DocDeti & DocMed Анастасия Левитская.
«Употребление супа — отличный способ увеличить количество овощей в рационе. Пусть в вашем супе будет минимум три цвета овощей: например, морковь, красный перец и зеленая петрушка», — рассказала Левитская в беседе со «Здоровье Mail».
По мнению диетолога, при приготовлении мясного супа рекомендуется сливать первый бульон для снижения жирности или, если он нежирный, снимать пену. Следует помнить, что добавление жирных сливок или сметаны увеличивает калорийность блюда, поэтому предпочтительнее выбирать менее жирные альтернативы. В качестве источника растительного белка стоит использовать бобовые (горох, фасоль, чечевицу), а также добавлять в суп крупы, макароны или картофель, ограничиваясь одним видом.
Суп хорошо насыщает за счет объема, однако при низкой калорийности чувство сытости быстро проходит — чтобы продлить его, рекомендуется дополнить прием пищи цельнозерновым хлебом, овощным салатом или вторым блюдом. Детям с пониженным аппетитом суп лучше не предлагать, так как он быстро заполнит желудок и снизит интерес к другой пище.
Ранее диетологи отмечали, что овощи часто используются для снижения веса и поддержания здоровья. Однако специалисты советуют выбирать их с учетом уникальных свойств: некоторые, например, морковь и свеклу, рекомендуют ограничивать при похудении из-за высокого содержания крахмала.