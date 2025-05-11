Врач рассказала, как сделать суп питательнее и полезнее

Суп хорошо насыщает за счет объема, однако при низкой калорийности чувство сытости быстро проходит — чтобы продлить его, рекомендуется дополнить прием пищи цельнозерновым хлебом, овощным салатом или вторым блюдом. Детям с пониженным аппетитом суп лучше не предлагать, так как он быстро заполнит желудок и снизит интерес к другой пище.