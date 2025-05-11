Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Привалихин из Тайшета погиб в зоне СВО

Мужчина погиб при выполнении боевого задания.

Источник: Комсомольская правда

Жители Тайшета простились в Александром Привалихиным, погибшем в зоне специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— Александр — единственный сын. Все, кто знал этого парня, говорят, что он был надежным другом, отзывчивым, добрым и порядочным человеком, — говорится в сообщении.

Александр Привалихин родился 31 мая 1998 года в Тайшете. Во время учебы занимался спортом, стал выпускником детско-юношеской спортивной школы. После служил в армии. Окончил срочную службу, вернулся на родину и работал на железной дороге. Принял решение об участии в спецоперации. Мужчина погиб 16 марта 2025 года при выполнении задания. Прощание с бойцом состоялось 8 мая.