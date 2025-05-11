Александр Привалихин из Тайшета погиб в зоне СВО

Александр Привалихин родился 31 мая 1998 года в Тайшете. Во время учебы занимался спортом, стал выпускником детско-юношеской спортивной школы. После служил в армии. Окончил срочную службу, вернулся на родину и работал на железной дороге. Принял решение об участии в спецоперации. Мужчина погиб 16 марта 2025 года при выполнении задания. Прощание с бойцом состоялось 8 мая.