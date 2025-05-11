Дожди, возможны грозы. Прогноз погоды на 11 мая

Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днём местами по республике пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.
Ночью и утром местами по стране будет сгущаться слабый туман. В тёмное время суток на большей части территории республики ожидаются заморозки 0..-5°С, местами минимальная температура составит +1..+5°С, а днем — +9..+14°С. Атмосферное давление существенно не изменится.
Прогноз погоды по регионам:
- Брест. +12..+14°С. Переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%), возможна гроза.
- Витебск. +10..+12°С. Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%).
- Гомель. +11..+13°С. Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%).
- Гродно. +11..+13°С. Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%).
- Могилёв. +10..+12°С. Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%).
- Минск. +10..+12°С. Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%).