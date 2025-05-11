Дожди, возможны грозы. Прогноз погоды на 11 мая

Ночью и утром местами по стране будет сгущаться слабый туман. В тёмное время суток на большей части территории республики ожидаются заморозки 0..-5°С, местами минимальная температура составит +1..+5°С, а днем — +9..+14°С. Атмосферное давление существенно не изменится.