Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дожди, возможны грозы. Прогноз погоды на 11 мая

По данным Белгидромета, в воскресенье, 11 мая, погоду в Беларуси будет определять холодная неустойчивая воздушная масса.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 53% 764 мм рт. ст. +15°
Источник: Смартпресс

Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днём местами по республике пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.

Ночью и утром местами по стране будет сгущаться слабый туман. В тёмное время суток на большей части территории республики ожидаются заморозки 0..-5°С, местами минимальная температура составит +1..+5°С, а днем — +9..+14°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

Прогноз погоды по регионам:

  • Брест. +12..+14°С. Переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%), возможна гроза.
  • Витебск. +10..+12°С. Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%).
  • Гомель. +11..+13°С. Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%).
  • Гродно. +11..+13°С. Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%).
  • Могилёв. +10..+12°С. Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%).
  • Минск. +10..+12°С. Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%).