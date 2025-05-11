Освобожденные бойцами КНДР улицы под Курском назовут в их честь

В честь северокорейских военнослужащих могут назвать улицы и площади в Курской области. Опрошенные aif.ru эксперты рассказали, какие именно наименования они могут получить, а также сколько стоит ожидать улиц с подобными названиями.
Подвиг бойцов из КНДР будет увековечен.
Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что в честь северокорейских военнослужащих назовут улицы и площади в населенных пунктах Курской области, а также установят им памятники. Он уточнил, что речь идет о приграничных населенных пунктах, которые российская армия вернула под свой контроль после вторжения Вооруженных сил Украины в регион в начале августа 2024 года.
«В освобожденных городах и селах будут воздвигнуты прекрасные обелиски корейским героям, а восстановленные улицы и площади будут названы их именами», — сказал посол.
Мацегора также отметил, что участие северокорейских бойцов в боевых действиях на территории Курской области подтвердило, что РФ и КНДР являются союзниками, как это и определено Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Какие названия могут получить улицы.
В Курской области в населенных пунктах могут появиться улицы не в честь определенных военных из КНДР, а в целом в честь северокорейских бойцов, поделился мнением с aif.ru военный волонтер Роман Алехин. По его мнению, вряд ли улице дадут корейское имя, поскольку нашему языку и мозгу сложно это воспринимать.
«Сейчас на корейском языке с их бойцом поговорить и назвать свою фамилию. Он не сможет запомнить даже если произнесет пять раз. Мы точно так же это воспринимаем, то есть мы просто их не запомним. Сделать улицу, условно, северокорейских бойцов или северокорейского ополчения», — сказал aif.ru собеседник издания.
Он также добавил, что таких улиц не будет очень много — появится где-то две-три и еще площадь. Алехин отметил, что одна из них может появиться и в Суджи, когда город начнут восстанавливать.
При этом военный волонтер отметил в разговоре с aif.ru, что в честь северокорейских бойцов будут называть новые улицы, а не переименовывать уже имеющиеся. Он заявил aif.ru населенные пункты становятся больше из-за строительства, также разрастаются агломерации. Кроме того, переименовать улицу будет сложнее, чем назвать новую, так как необходимо будет обновлять данные во всех службах и организациях.
«Кто-нибудь может сказать: “я не хочу, я здесь родился, у меня в свидетельстве о рождении написано так”. Как в 80-х, 90-х было — “я за эту улицу стоял”», — добавил Алехин.
Офицеры КНДР на параде Победы.
На параде Победы присутствовали северокорейские военные в звании от майоров до генералов, поделился с aif.ru мнением военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, скорее всего, они представляли те формирования, которые принимали участие в боевых действиях на территории Курской области.
Эксперт также заявил aif.ru, что сегодня весь мир узнал, что существует военный союз между Россией и Корейской Народной Демократической Республикой. Матвийчук подчеркнул, что это является и предупреждением странам Запада, которые вынашивают агрессивные планы против РФ и КНДР.
«В случае чего мы выступим единым фронтом. А сейчас мы показали свою боевую дружбу именно на параде Победы», — добавил Матвийчук.