Освобожденные бойцами КНДР улицы под Курском назовут в их честь

«Сейчас на корейском языке с их бойцом поговорить и назвать свою фамилию. Он не сможет запомнить даже если произнесет пять раз. Мы точно так же это воспринимаем, то есть мы просто их не запомним. Сделать улицу, условно, северокорейских бойцов или северокорейского ополчения», — сказал aif.ru собеседник издания.