Заградотряды, ДРГ или фейк: зачем ВСУ бросает наемников ЧВК к границе РФ

«Если информация действительно имеет место, и есть переброс этих ЧВК, то они будут использованы не как пушечное мясо, безусловно, а для каких-то специфических целей. Это могут быть операторы БПЛА, офицеры связи, спецназовцы. Они, теоретически, могут выполнять там функцию заградотрядов для бойцов украинских вооружённых сил», — объяснил он.