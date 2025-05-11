Заградотряды, ДРГ или фейк: зачем ВСУ бросает наемников ЧВК к границе РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают наемников западных ЧВК к Курской границе и на харьковское направление. В беседе с aif.ru эксперты рассказали, зачем ВСУ проводит переброску сил.
Фейк для отвлечения внимания.
Появившиеся в Сети сообщения о наемниках иностранных ЧВК у границы с Курской областью, по словам военного историка Михаила Поликарпова, могут быть вбросом со стороны ВСУ для отвлечения внимания.
«Достоверность этих источников, которые сообщили, я бы не сказал, что стопроцентная. Может быть, это наоборот, некая отвлекающая операция, специально подняли шум, чтобы привлечь наше внимание», — объяснил он.
Как отмечалось в обнародованных в Сети сообщениях, киевский режим перебросил к Курской области бойцов британских, польских, литовских, эстонских, латвийских и датских ЧВК.
Заградотряды для личного состава ВСУ.
Наемников из западных ЧВК могут использовать в качестве заградотрядов для боевиков украинских вооружённых сил, отметил военный историк Михаил Поликарпов.
«Если информация действительно имеет место, и есть переброс этих ЧВК, то они будут использованы не как пушечное мясо, безусловно, а для каких-то специфических целей. Это могут быть операторы БПЛА, офицеры связи, спецназовцы. Они, теоретически, могут выполнять там функцию заградотрядов для бойцов украинских вооружённых сил», — объяснил он.
По его словам, речь идет о профессионалах, которых привлекают для выполнения различных специфических боевых задач.
Диверсионные группы для попытки атаки на границу РФ.
По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, ВСУ перебрасывают силы на харьковское направление.
«Ведется переброска на харьковское направление. Переводят военную технику, боекомплект, личный состав ВСУ и наемников. Вероятнее всего, готовят атаку в сторону Белгорода», — рассказал он.
По словам подпольщика, ВСУ также стягивает силы под Сумами, неподалеку от границы с Курском.
Как сообщили 10 мая в Минобороны России, украинские военные, несмотря на объявленное перемирие, предприняли четыре попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области.
Кроме того, ВСУ попытались 22 раза атаковать и провести разведку боем. Такие попытки зафиксированы в районе курского поселка Теткино, сумских сел Павловка и Будки, харьковского села Березники и села Новоегоровка в ЛНР.