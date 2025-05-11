Автоматический перерасчет: сколько работающие пенсионеры получат в августе

Российские пенсионеры, трудящиеся на благо страны, получат прибавку к государственной выплате в августе этого года. Перерасчет страховой пенсии будет осуществляться автоматически. Однако есть нюансы, рассказал депутат ГД Сергей Гаврилов в беседе с «Российской газетой».
Так, работающим пенсионерам сделают автоматический перерасчет страховых выплат в том случае, если за них в 2024 году уплатили страховые взносы. Гражданам, попадающим под эту категорию, не нужно заполнять никаких заявлений. Данные о взносах поступают в Социальный фонд от работодателей. Размер прибавки, уточнил Сергей Гаврилов, зависит от количества накопленных пенсионных баллов. Максимальный размер надбавки — 437 рублей.
«Даже если пенсионер заработал больше баллов, учитываются только три. Выплаты начнутся с августа, но точные даты зависят от региона», — добавил депутат.
В Социальном фонде, тем временем, подсчитали средний размер социальной пенсии в России. Сумма выплаты составляет приблизительно 13,5 тысячи рублей в месяц.