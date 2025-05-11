Дуров высмеял рекламу WhatsApp* в Telegram

Дуров отметил, что WhatsApp* отстает от Telegram на годы развития.
Основатель Telegram Павел Дуров подверг критике рекламные объявления мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), размещенные в telegram-каналах, посвященных продукции Apple. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Наши конкуренты отчаялись — начали рекламировать себя в Telegram-каналах. До этого они публиковали заказные статьи в основном в западной прессе», — написал Дуров в своем telegram-канале.
В рекламных материалах звучат заявления о том, что в Telegram якобы наблюдается избыточное количество рекламы, а также отмечаются случаи перегрева устройств при использовании мессенджера. Дуров отметил, что WhatsApp следовало бы инвестировать деньги не в рекламу, а в развитие собственных технологий. По его словам, Telegram значительно опережает мессенджер в технологическом плане, и с каждым месяцем этот разрыв продолжает увеличиваться.
Ранее член комитета Госдумы по информационной политике и координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин сообщил, что злоумышленники могут передавать вредоносное ПО через WhatsApp. Его маскируют под обычные документы или изображения, передает RT.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.