Дуров высмеял рекламу WhatsApp* в Telegram

В рекламных материалах звучат заявления о том, что в Telegram якобы наблюдается избыточное количество рекламы, а также отмечаются случаи перегрева устройств при использовании мессенджера. Дуров отметил, что WhatsApp следовало бы инвестировать деньги не в рекламу, а в развитие собственных технологий. По его словам, Telegram значительно опережает мессенджер в технологическом плане, и с каждым месяцем этот разрыв продолжает увеличиваться.