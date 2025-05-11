Гастротуризм на холмах. В Хохловке будут готовить национальные блюда

Практически каждый житель Прикамья хоть раз да бывал в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» и знает, что это история о памятниках деревянной архитектуры, живописных видах и всевозможных активностях, связанных с традициями. Плюсом к этому скоро добавится кулинарная составляющая — на холмах планируют угощать туристов национальными блюдами, приготовленными настоящими гуру. Гастрономический проект Пермского краеведческого музея «Сур, нянь, черинянь — застолье на холмах» поддержал благотворительный фонд Владимира Потанина. Подробнее — в материале сайта perm.aif.ru.
Новые возможности.
В краеведческом музее признаются, что дают старт новому проекту с волнением, ведь раньше Хохловка не была площадкой для реализации грантов. В то же время всё происходящее — это неотъемлемая часть некоего тренда на перемены в границах живописной площадки. Речь и о реставрации памятников деревянного зодчества, и о развитии инфраструктуры (новой дорожно-тропиночной сети, к примеру). А ещё попасть в Хохловку теперь можно будет и с воды — там оборудован причал. Новые возможности означают новые запросы от туристов. Один из ответов на них — как раз одержавший победу в конкурсе «Креативный музей» программы «Музей без границ» фонда Владимира Потанина проект «Сур, нянь, черинянь — застолье на холмах». По словам директора Пермского краеведческого музея Татьяны Востриковой, он поможет сделать так, чтобы помимо архитектуры и истории посетители обратили внимание на быт и традиции того или иного народа. Почему проект получил именно такое название?
«Главное исследовательское поле нашего проекта — феномен еды как один из факторов изучения быта и повседневной жизни народов, чьи усадьбы представлены в музее, — рассказала руководитель проекта, зав. сектором по культурно-массовым мероприятиям Пермского краеведческого музея Кристина Поздеева. — И неслучайно в названии проекта указаны национальные блюда. “Сур” в переводе с коми-пермяцкого — деревенское пиво, “нянь” — хлеб. А “черинянь” — это рыбный пирог. Многогранный феномен еды позволит раскрыть не только историю кухни, но и ощутить запахи, воспроизвести звуки, передать вкусы. И тема культуры еды прошлого способна объединить людей разных возрастов, социальных слоёв, национальностей».
Посетители Хохловки смогут стать частью культурного диалога, надеются в музее.
Весь процесс.
Специалисты музея выяснят, что представляла из себя гастрономическая составляющая жизни народов в прошлом, а потом представят её интерпретацию в настоящем. Работа будет идти по трём направлениям.
«Первое — это работа в архивах с последующей ретрансляцией кулинарного прошлого. Результатом будет организация серии тематических выставок с демонстрацией коллекции кухонной утвари, предметов охоты и рыболовства, а также столового текстиля
Туристы увидят огромное множество предметов, долгие годы хранившихся в копилке музея. Там признают, что одна из целей — как раз распаковать фонды.
Второе направление работы — помочь посетителям узнать, как и какие сельскохозяйственные культуры возделывались 100 лет назад, дать людям возможность вырастить их самостоятельно в музейном огороде, используя орудия и технологии прошлого. Третье направление — организация ужинов, где туристы смогут попробовать блюда русской, коми-пермяцкой и марийской кухонь. Однако эту пищу представят не в аутентичном исполнении, а на современный лад, в исполнении гуру кулинарии.
«Хочется попробовать взломать как раз традиционность того, что делает сейчас Хохловка, и привнести на эту территорию вещи, которыми занимаются современные повара. Конечно, речь не идёт о молекулярной кухне или звёздах Michelin. Для меня этот эксперимент очень важен», — отметила партнёр проекта, шеф Алевтина Тютикова.
«Национальная кухня помогает популяризировать традиции того или иного народа, продвигать его культуру в массы, создавая новые интерпретации локальной кухни. Заведений, которые специализировались бы на национальной кухне, в Перми сейчас не так много. Некоторые к 300-летию города стали включать в меню небольшие позиции национальной кухни, но это всё», — подчеркнул шеф-повар ресторана коми-пермяцкой кухни Егор Хорошутин.
Для приготовления пищи в Хохловке оборудуют специальное место. Причём в музее не отрицают возможность использования открытого огня. Не опасно ли это на площадке, где расположены памятники деревянного зодчества? В музее говорят, что при соблюдении всех требований — нет. Именно по этому принципу в Хохловке проводят сжигание масленичного чучела. Главное — правильно всё расположить и соблюсти все правила.
Когда на ужин?
По словам Кристины Поздеевой, проект рассчитан на полтора года и завершится в ноябре 2026 г. Условно его делят на три части продолжительностью в шесть месяцев.
«Первые полгода мы будем рассказывать про посевную кампанию разных народов. Начнём уже в мае, когда в Хохловке пройдёт Николин день, — пояснила руководитель проекта. — Далее мы займёмся подготовкой выставок, которые откроем в промежутке с января по май следующего года. С июня по ноябрь 2026 г. будем проводить гастрономические ужины, подводить итоги проекта и выпустим сборник рецептурных особенностей национальной кухни».