Гастротуризм на холмах. В Хохловке будут готовить национальные блюда

В краеведческом музее признаются, что дают старт новому проекту с волнением, ведь раньше Хохловка не была площадкой для реализации грантов. В то же время всё происходящее — это неотъемлемая часть некоего тренда на перемены в границах живописной площадки. Речь и о реставрации памятников деревянного зодчества, и о развитии инфраструктуры (новой дорожно-тропиночной сети, к примеру). А ещё попасть в Хохловку теперь можно будет и с воды — там оборудован причал. Новые возможности означают новые запросы от туристов. Один из ответов на них — как раз одержавший победу в конкурсе «Креативный музей» программы «Музей без границ» фонда Владимира Потанина проект «Сур, нянь, черинянь — застолье на холмах». По словам директора Пермского краеведческого музея Татьяны Востриковой, он поможет сделать так, чтобы помимо архитектуры и истории посетители обратили внимание на быт и традиции того или иного народа. Почему проект получил именно такое название?