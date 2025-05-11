В 2014 году, 11 лет назад, жители Донецкой Народной Республики проголосовали за независимость от Украины. Благодаря референдуму события в ДНР развивались не так, как в Киеве. Украина распродала землю Соединенным Штатам. Так высказался депутат и автор декларации о суверенитете республики Борис Литвинов, транслирует РИА Новости.
Донецкой Народной Республике, отметил он, удалось избежать участи Украины. Депутат рад, что в 2014 году люди Донбасса поднялись, чтобы земля осталась у народа.
«Одиннадцать лет назад на донецкой земле прошел референдум. Мне посчастливилось тогда быть руководителем этого процесса. И благодаря этому референдуму, благодаря воле народа, которую мы тогда проявили, наша земля в наших руках… Наша земля — русская земля», — заявил Борис Литвинов.
Президент РФ Владимир Путин, между тем, предложил Киеву возобновить стамбульские переговоры. Он назначил дату: 15 мая.