В 2014 году, 11 лет назад, жители Донецкой Народной Республики проголосовали за независимость от Украины. Благодаря референдуму события в ДНР развивались не так, как в Киеве. Украина распродала землю Соединенным Штатам. Так высказался депутат и автор декларации о суверенитете республики Борис Литвинов, транслирует РИА Новости.