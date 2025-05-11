Терапевт Кондрахин рассказал, когда наркоз может молниеносно убить ребенка

Риск умереть от наркоза у детей всегда гораздо выше, чем у взрослых. Так, в апреле в американском штате Калифорния девочка умерла по пути домой после стоматологической операции под анестезией. «Вечерняя Москва» разбиралась, насколько опасен наркоз для детей и почему он может привести к смерти.
По словам врача-терапевта, кардиолога Андрея Кондрахина, под общим наркозом у ребенка может развиться злокачественная гипертермия, которая повышает риск летального исхода.
— Злокачественная гипертермия представляет смертельную опасность для детей, потому что протекает молниеносно. Это состояние возникает в ответ на введение анестетика в кровь. При злокачественной гипертермии резко повышается температура тела (от 40 до 41 градуса). Если вовремя не ввести специальное лекарство, которое остановит действие анестетика, ребенок погибнет. Но такие риски существуют только под общим наркозом, — рассказал специалист.
Местная анестезия, которую применяют стоматологи в процессе лечения зубов, менее опасна. Однако если у ребенка есть аллергия на компоненты обезболивающего вещества, может начаться анафилактический шок, предупредил специалист.
— В момент лечения зубов врачи используют ультракороткие и короткие анестетики, которые мгновенно, но ненадолго оказывают обезболивающий эффект для проведения стоматологических манипуляций. Если у ребенка есть аллергия на какой-то компонент, может наступить анафилактический шок, ребенок начнет задыхаться. Но не существует ни одного теста, который определяет наличие аллергии на наркоз. Это можно предположить только, если у пациента есть аллергия на смежные препараты и антибиотики, — объяснил Кондрахин.
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Если ребенку стало плохо под наркозом, врачи экстренно проводят реабилитационные мероприятия, добавил врач.
— Прекращается введение вещества в кровь, тут же колются адреналин и препараты, которые останавливают анафилактическую реакцию, также подается кислород в легкие. Если успеть сделать это в короткие сроки, пациент быстро приходит в себя. Но если ребенок сталкивается с аллергией молниеносного типа, риск летального исхода очень высок, — заключил специалист.
«ВМ» также пообщалась со стоматологом Александром Авериным, который рассказал, как распознать аллергическую реакцию на обезболивающие компоненты, а также почему отсутствие аллергических проявлений на наркоз в прошлом полностью исключает их возникновение в будущем.