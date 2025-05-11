Терапевт Кондрахин рассказал, когда наркоз может молниеносно убить ребенка

— В момент лечения зубов врачи используют ультракороткие и короткие анестетики, которые мгновенно, но ненадолго оказывают обезболивающий эффект для проведения стоматологических манипуляций. Если у ребенка есть аллергия на какой-то компонент, может наступить анафилактический шок, ребенок начнет задыхаться. Но не существует ни одного теста, который определяет наличие аллергии на наркоз. Это можно предположить только, если у пациента есть аллергия на смежные препараты и антибиотики, — объяснил Кондрахин.