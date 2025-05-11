Россиянам рассказали, по каким причинам руководитель может отозвать из отпуска

— Закон не устанавливает точного перечня причин или ситуаций для отзыва работников из отпуска. Чаще всего перенос отпуска связан с факторами хозяйственной деятельности или особенностями производственных процессов. Главное, о чем нужно помнить работодателю: требовать у работника вернуться из отпуска в директивной форме нельзя, — отметила специалист.