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Россиянам рассказали, по каким причинам руководитель может отозвать из отпуска

Финансовый эксперт Борисова: Отзыв из отпуска возможен с согласия сотрудника.

Источник: Комсомольская правда

В России работодатели могут отозвать сотрудников из отпуска, но для этого существуют строгие правила. Руководитель кадровой службы компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Ольга Борисова объяснила KP.RU важные нюансы.

— Закон не устанавливает точного перечня причин или ситуаций для отзыва работников из отпуска. Чаще всего перенос отпуска связан с факторами хозяйственной деятельности или особенностями производственных процессов. Главное, о чем нужно помнить работодателю: требовать у работника вернуться из отпуска в директивной форме нельзя, — отметила специалист.

По ее словам, все должно быть на добровольной основе с согласия сотрудника. Чтобы избежать конфликтов, работодателю важно правильно оформить процесс, включая письменные уведомления и согласие сотрудника.

Однако стоит помнить, что существует ряд категорий работников, которых нельзя отзывать из отпуска. Среди них несовершеннолетние, беременные женщины и сотрудники на вредных производствах.