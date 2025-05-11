Россиянам рассказали, по каким причинам руководитель может отозвать из отпуска

В России работодатели могут отозвать сотрудников из отпуска, но для этого существуют строгие правила. Руководитель кадровой службы компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Ольга Борисова объяснила KP.RU важные нюансы.
— Закон не устанавливает точного перечня причин или ситуаций для отзыва работников из отпуска. Чаще всего перенос отпуска связан с факторами хозяйственной деятельности или особенностями производственных процессов. Главное, о чем нужно помнить работодателю: требовать у работника вернуться из отпуска в директивной форме нельзя, — отметила специалист.
По ее словам, все должно быть на добровольной основе с согласия сотрудника. Чтобы избежать конфликтов, работодателю важно правильно оформить процесс, включая письменные уведомления и согласие сотрудника.
Однако стоит помнить, что существует ряд категорий работников, которых нельзя отзывать из отпуска. Среди них несовершеннолетние, беременные женщины и сотрудники на вредных производствах.