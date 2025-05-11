«После гола почувствовал опустошение»: вратарь «Авангарда» Серебряков поделился ощущениями после завершения сезона

«Причем физическое. Потому что мы долго жили в постоянной концентрации, а тут резко накатило понимание, что все закончилось. Я критически к себе отношусь, прокручиваю каждый пропущенный гол — как и что там можно было сделать, чтобы не пропустить. Я вообще любитель немного “поесть” себя в этом плане. Но без перебора. Когда стал взрослее и опытнее, понял, что самоедство ни к чему хорошему не приведет», — признался Серебряков в интервью на официальном ресурсе КХЛ.