«После гола почувствовал опустошение»: вратарь «Авангарда» Серебряков поделился ощущениями после завершения сезона

По данным официального сайта КХЛ, вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков является лучшим игроком текущего плей-офф по проценту отраженных атак (94, 1) и занимает второе место по коэффициенту надежности (1,88). Как рассказал Серебряков, в целом лично для себя он считает минувший сезон удачным, но тяжело переживает поражение в последней игре с «Локомотивом».
Первая эмоция после решающего года — опустошение.
«Причем физическое. Потому что мы долго жили в постоянной концентрации, а тут резко накатило понимание, что все закончилось. Я критически к себе отношусь, прокручиваю каждый пропущенный гол — как и что там можно было сделать, чтобы не пропустить. Я вообще любитель немного “поесть” себя в этом плане. Но без перебора. Когда стал взрослее и опытнее, понял, что самоедство ни к чему хорошему не приведет», — признался Серебряков в интервью на официальном ресурсе КХЛ.
Также Серебряков дал оценку тренерской тактике Ги Буше. По его мнению, кардинально подход к каждодневным тренировкам не изменился.
«Разве что по поводу взаимодействия с защитниками общались с Дэйвом Барром, с Алексеем Жигаревым, некоторые нюансы подкрутили. Но глобальных изменений не было», — рассказал Серебряков.
Напомним, «Авангард» продлил контракт с Никитой Серебряковым на следующий сезон.