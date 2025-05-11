В Казахстане отмечают День матери

В постановлении правительства Казахстана от 31 мая 2023 года определено, что дата празднования перенесена с сентября на второе воскресенье мая.
«Официальные праздники День матери и День отца, отмечаемые во многих странах мира для популяризации семейных ценностей, укрепления института семьи и воспитания, также утверждены и в нашей стране», — говорилось в сообщении правительства Казахстана в 2023 году.
День матери — всенародный праздник. К нему причастны не только женщины, родившие и вырастившие детей, но и каждый человек, обязанный жизнью своей маме.
«От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости, семейного счастья и душевного покоя. Пусть дети радуют своими успехами, а в каждом доме царят гармония и любовь», — написал уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Артур Ластаев в своем Telegram-канале.
День отцов в Казахстане отмечается в третье воскресенье июня.