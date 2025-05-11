Сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) за прошедшие сутки собрали около 15,5 тонн мусора с городских улиц и общественных территорий. Сегодня бригады УДХБ продолжают работы по механизированному подметанию и уборке прибордюрной части. Особое внимание уделяется сбору мусора на ключевых участках города, включая Ленинградский мост (с подходами и развязкой), улицы Суворова, Транссибирская, 60 лет Победы, Парк им. 30-летия Победы и площадь у железнодорожного вокзала. Работы по уборке также ведутся на Черлакском тракте и на улицах Масленникова, Маяковского, Лизы Чайкиной, Богдана Хмельницкого, Кирова, 15-й Рабочей, 75-й Гвардейской бригады, 50 лет ВЛКСМ, Петра Осминина, Романенко, Панфилова, 3-й и 4-й Транспортной, Королева, Березовой, Заозерной, 22 Апреля, Нефтезаводской, Менделеева, Химиков и других. Ранее мы писали, что в Омске появится судостроительный завод класса «река-море».