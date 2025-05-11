В Якутии умер один из пострадавших при пожаре на обогатительной фабрике

Один из пострадавших при пожаре на обогатительной фабрике в Нерюнгри на юге Якутии скончался, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Инцидент на складе предприятия произошёл 7 мая. В результате случившегося в больнице оказались по меньшей мере четверо человек.
«Несмотря на все усилия врачей и проводимые реанимационные мероприятия, мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии, умер от поражений, несовместимых с жизнью», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
Минздрав принёс соболезнования родным и близким покойного. В ведомстве также уточнили, что состояние остальных пострадавших не изменилось.
Напомним, общая площадь возгорания на обогатительной фабрике в Нерюнгри составила 300 кв. м. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).