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В Якутии умер один из пострадавших при пожаре на обогатительной фабрике

В минздраве республики уточнили, что состояние остальных госпитализированных не изменилось.

Источник: Аргументы и факты

Один из пострадавших при пожаре на обогатительной фабрике в Нерюнгри на юге Якутии скончался, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Инцидент на складе предприятия произошёл 7 мая. В результате случившегося в больнице оказались по меньшей мере четверо человек.

«Несмотря на все усилия врачей и проводимые реанимационные мероприятия, мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии, умер от поражений, несовместимых с жизнью», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Минздрав принёс соболезнования родным и близким покойного. В ведомстве также уточнили, что состояние остальных пострадавших не изменилось.

Напомним, общая площадь возгорания на обогатительной фабрике в Нерюнгри составила 300 кв. м. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).