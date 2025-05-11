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Из Перми в зону СВО отправился «Соболь» с гуманитарным грузом

В комплектовании гуманитарного груза приняли участие коллектив школы № 114, городская администрация и неравнодушные жители.

В комплектовании гуманитарного груза приняли участие коллектив школы № 114, городская администрация и неравнодушные жители. В зону СВО отправили окопные свечи, газовые горелки и дрели, продукты, предметы первой необходимости, продукты. Помимо груза, бойцы получат и сам автомобиль «Соболь» — он передан городскими властями и будет служить ремонтной базой на передовой. Ну, а школьники отправили бойцам письма поддержки.