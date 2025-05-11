Папа римский Лев XIV назвал искусственный интеллект важнейшей проблемой

Искусственный интеллект (ИИ) является одной из важнейших проблем, стоящих перед человечеством, заявил папа римский Лев XIV на своей первой встрече с кардиналами после избрания на указанный пост.
Слова понтифика приводит агентство Associated Press. Лев XIV пояснил, что развитие искусственного интеллекта создает трудности для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда.
Говоря о вызовах, которые ставит ИИ перед миром, папа римский указал на необходимость разработки документов, регулирующих эту технологию. Он уточнил, что такие нормативы должны выработать международные организации.
Напомним, в апреле 2024 года американский миллиардер Илон Маск оценил вероятность «конца света», который может наступить из-за вышедшего из-под контроля искусственного интеллекта, в 10−20%. В декабре предприниматель предупредил, что к концу 2025 года ИИ обгонит любого человека по интеллекту, а к 2027/2028 году — всё человечество в целом.