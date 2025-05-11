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Папа римский Лев XIV назвал искусственный интеллект важнейшей проблемой

Понтифик призвал международные организации разработать документы, регулирующие ИИ.

Искусственный интеллект (ИИ) является одной из важнейших проблем, стоящих перед человечеством, заявил папа римский Лев XIV на своей первой встрече с кардиналами после избрания на указанный пост.

Слова понтифика приводит агентство Associated Press. Лев XIV пояснил, что развитие искусственного интеллекта создает трудности для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда.

Говоря о вызовах, которые ставит ИИ перед миром, папа римский указал на необходимость разработки документов, регулирующих эту технологию. Он уточнил, что такие нормативы должны выработать международные организации.

Напомним, в апреле 2024 года американский миллиардер Илон Маск оценил вероятность «конца света», который может наступить из-за вышедшего из-под контроля искусственного интеллекта, в 10−20%. В декабре предприниматель предупредил, что к концу 2025 года ИИ обгонит любого человека по интеллекту, а к 2027/2028 году — всё человечество в целом.