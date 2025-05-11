Папа римский Лев XIV назвал искусственный интеллект важнейшей проблемой

Напомним, в апреле 2024 года американский миллиардер Илон Маск оценил вероятность «конца света», который может наступить из-за вышедшего из-под контроля искусственного интеллекта, в 10−20%. В декабре предприниматель предупредил, что к концу 2025 года ИИ обгонит любого человека по интеллекту, а к 2027/2028 году — всё человечество в целом.