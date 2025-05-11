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Синоптики предупредили о дождях, грозах и потеплении до +22 градусов в Челябинской области

В воскресенье, 11 мая, в Челябинской области по-прежнему прогнозируют дожди и грозы. Но лето всё увереннее приближается на юге региона, там потеплеет до +22 градусов. Как изменится погода в течение предстоящей недели, рассказали синоптики местного Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 53% 764 мм рт. ст. +15°
Источник: Pchela.News

На территории Челябинской области в конце этой недели обещают облачную погоду с прояснениями, небольшие и умеренные дожди, а также грозы, северо-восточный ветер с переходом на южный от трёх до восьми метров в секунду, с порывами до 14-ти. Воздух прогреется до 12−17 градусов со знаком «плюс», на юге — до 22 градусов тепла.

В Челябинске в воскресенье ожидается 14−16 градусов выше ноля. На небе будет облачно, но с прояснениями, возможны дождь и гроза. Ветер также сменит направление с северо-восточного на южное со скоростью 3−8 метров в секунду и порывами до 12 м/c. Дожди будут идти ещё несколько раз в течение предстоящей недели, но к четвергу в городе ожидается потепление до +18-ти градусов.

Напомним, недавно в национальном парке «Таганай» на две недели раньше среднемноголетнего срока расцвели купальницы европейские — своеобразные убежища от непогоды для насекомых. Внутри таких цветов-домиков на 5−6 градусов теплее, чем снаружи.