Daily Mail: США угрожает мощное землетрясение и 30-метровое цунами

В ходе работы специалисты осуществили детальное картографирование морского дна и обнаружили четыре участка разлома, где между тектоническими плитами накапливается значительное напряжение. По оценкам исследователей, высота цунами в случае такого события может достигать 30 метров, что способно вызвать широкомасштабные разрушения в прибрежных районах Северного Орегона, штата Вашингтон и южной части Британской Колумбии.