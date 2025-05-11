В Тукане похоронили 24-летнего Айдара Мустафина. В апреле он погиб на СВО

В башкирском селе Тукан Белорецкого района простились с 22-летним рядовым Айдаром Мустафиным, который погиб в зоне специальной операции. Об этом 10 мая сообщила местная администрация.
Айдар родился 12 марта 2003 года в селе Тукан и рос в многодетной семье. По словам родным и односельчан, он был отзывчивым и добрым человеком. Любил брата и сестёр, заботился о них. Увлекался техникой и хотел получить военную профессию.
В 2024 году Айдар подписал контракт с Минобороны. В зоне СВО он служил наводчиком-оператором мотострелкового полка на территории ДНР. Погиб в апреле 2025 года в поселке Новопустынка.
— Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким Айдара Мустафина. Разделяем горечь утраты. Непростой была его судьба, но погиб он, защищая честь нашей Родины. Пусть его душа успокоится на небесах, — выразили соболезнования в администрации Белорецкого района.
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