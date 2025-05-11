В Башкирии будет дождливо и ветрено.

Дождливо и ветрено будет в Башкирии в ближайшие три дня. По данным синоптиков, в воскресенье, 11 мая, днем ожидаются кратковременные дожди, локально грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха составит +14,+19°, по юго-востоку до +24°.
В понедельник и вторник, 12 и 13 мая, местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5,+10°, днем +15,+20°.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии погода улучшится в середине недели.