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В Башкирии будет дождливо и ветрено

В Башкирии будет дождливо и ветрено.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 53% 764 мм рт. ст. +15°
Источник: Башинформ

Дождливо и ветрено будет в Башкирии в ближайшие три дня. По данным синоптиков, в воскресенье, 11 мая, днем ожидаются кратковременные дожди, локально грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха составит +14,+19°, по юго-востоку до +24°.

В понедельник и вторник, 12 и 13 мая, местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5,+10°, днем +15,+20°.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии погода улучшится в середине недели.