Путин: ВСУ понесли большие потери при попытках атаковать российскую границу

По словам президента, ВСУ пытались проникнуть на территорию России в районе Курской и Белгородской областей, однако все атаки были успешно отбиты. Путин также отметил, что, по мнению военных специалистов, украинские действия не имели военного значения и были обусловлены исключительно политическими мотивами, передает Telegram-канал Кремль. Новости.