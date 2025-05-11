Путин: ВСУ понесли большие потери при попытках атаковать российскую границу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери, пытаясь атаковать государственную границу РФ в период майского перемирия. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с иностранными лидерами, посетившими парад Победы в Москве.
— Противник понес очень большие потери, — заявил российский лидер.
По словам президента, ВСУ пытались проникнуть на территорию России в районе Курской и Белгородской областей, однако все атаки были успешно отбиты. Путин также отметил, что, по мнению военных специалистов, украинские действия не имели военного значения и были обусловлены исключительно политическими мотивами, передает Telegram-канал Кремль. Новости.
Также Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он рассказал, что 11 мая переговорит с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудит поиск пути к миру с Киевом.
Помимо этого, в ходе переговоров РФ и Украины не исключена возможность выхода на прекращение огня.