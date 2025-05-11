Гузеева оплатила коммуналку только после судебного иска

Мировой суд Москвы удовлетворил иск АО «Мосводоканал» к актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг. Решение, вынесенное в марте текущего года, уже вступило в законную силу, рассказали в суде.