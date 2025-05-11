Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большинство самарцев предпочитают работать по фиксированному графику в офисе

Пресс-служба Авито сообщает, что большинство самарцев работают по фиксированному графику (66%) при этом подавляющее большинство (55%) удовлетворены существующим положением вещей и не хотят его изменять.

Пресс-служба Авито сообщает, что большинство самарцев работают по фиксированному графику (66%) при этом подавляющее большинство (55%) удовлетворены существующим положением вещей и не хотят его изменять.

Чаще всего фиксированный график встречается среди научных сотрудников, работников финансовой сферы, логистических компаний и отделов кадров, а также среди административного персонала.

Гибкий график предпочли 10% самарцев, лидером среди профессий здесь стали мастера частного сектора услуг, сотрудники салонов красоты и водители-курьеры.

Свободный график выбрали 11% опрошенных, среди которых преобладают мастера частных услуг, работники салонов красоты и маркетологи.

Удалённую работу предпочитает небольшой процент самарцев 5%, а гибридный формат используется всего 4% опрошенных.

Исследование демонстрирует разнообразие предпочтений среди жителей Самары в зависимости от специфики профессии и личных обстоятельств.

Следите за новостями по Самаре и области в оперативном режиме — подпишитесь на наш телеграм-канал!