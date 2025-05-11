Большинство самарцев предпочитают работать по фиксированному графику в офисе

Пресс-служба Авито сообщает, что большинство самарцев работают по фиксированному графику (66%) при этом подавляющее большинство (55%) удовлетворены существующим положением вещей и не хотят его изменять.
Чаще всего фиксированный график встречается среди научных сотрудников, работников финансовой сферы, логистических компаний и отделов кадров, а также среди административного персонала.
Гибкий график предпочли 10% самарцев, лидером среди профессий здесь стали мастера частного сектора услуг, сотрудники салонов красоты и водители-курьеры.
Свободный график выбрали 11% опрошенных, среди которых преобладают мастера частных услуг, работники салонов красоты и маркетологи.
Удалённую работу предпочитает небольшой процент самарцев 5%, а гибридный формат используется всего 4% опрошенных.
Исследование демонстрирует разнообразие предпочтений среди жителей Самары в зависимости от специфики профессии и личных обстоятельств.
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