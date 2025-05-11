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С лидера «Порнофильмов» Котлярова начали взыскивать штраф за фейки о ВС РФ

Делом музыканта занимаются приставы из Тверского районного суда Москвы.

Источник: Аргументы и факты

Судебные приставы начали взыскивать с вокалиста рок-группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* административный штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщает информагентство ТАСС.

Музыканта признали виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, но он не уплатил назначенный штраф в установленный срок, пишет информагентство. Отмечается, что делом Котлярова занимаются приставы из Тверского районного суда Москвы.

К слову, ранее сообщалось, что Мосгорсуд постановил прекратить административное дело в отношении стендап-комика Данилы Поперечного* о дискредитации ВС РФ. Причиной назвали отсутствие события, состава административного правонарушения.

* Физическое лицо, внесенное в России в список иностранных агентов.