С лидера «Порнофильмов» Котлярова начали взыскивать штраф за фейки о ВС РФ

Судебные приставы начали взыскивать с вокалиста рок-группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* административный штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщает информагентство ТАСС.
Музыканта признали виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, но он не уплатил назначенный штраф в установленный срок, пишет информагентство. Отмечается, что делом Котлярова занимаются приставы из Тверского районного суда Москвы.
К слову, ранее сообщалось, что Мосгорсуд постановил прекратить административное дело в отношении стендап-комика Данилы Поперечного* о дискредитации ВС РФ. Причиной назвали отсутствие события, состава административного правонарушения.
* Физическое лицо, внесенное в России в список иностранных агентов.