Полковник Макгрегор предрек распад НАТО после конфликта на Украине

Существование Североатлантического альянса тесно связано с Украиной, когда завершится украинский кризис, закончится и НАТО. Такое мнение на YouTube выразил экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор.
«НАТО не переживет этот конфликт. Закончится Украина, закончится и НАТО», — считает эксперт.
Макгрегор отметил, что США сейчас находятся в трудном экономическом положении, поэтому должны выйти из НАТО. Бывший полковник уверен, что сделать это было необходимо еще в конце 90-х. Однако США и Европа смогли сохранить альянс. Поводом стали Балканы.
Макгрегор назвало НАТО и Евросоюз продуктом холодной войны, поэтому им нет места в новом мире. Он добавил, что альянс и ЕС недооценили Россию и переоценили себя. Этот просчет привел к тому, что Россию сейчас невозможно остановить.
«А за развалом НАТО последует Евросоюз», — подытожил Макгрегор.
Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что именно Украина затягивает конфликт с Россией.