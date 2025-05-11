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Полковник Макгрегор предрек распад НАТО после конфликта на Украине

За развалом НАТО последует распад Европейского союза.

Источник: Аргументы и факты

Существование Североатлантического альянса тесно связано с Украиной, когда завершится украинский кризис, закончится и НАТО. Такое мнение на YouTube выразил экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор.

«НАТО не переживет этот конфликт. Закончится Украина, закончится и НАТО», — считает эксперт.

Макгрегор отметил, что США сейчас находятся в трудном экономическом положении, поэтому должны выйти из НАТО. Бывший полковник уверен, что сделать это было необходимо еще в конце 90-х. Однако США и Европа смогли сохранить альянс. Поводом стали Балканы.

Макгрегор назвало НАТО и Евросоюз продуктом холодной войны, поэтому им нет места в новом мире. Он добавил, что альянс и ЕС недооценили Россию и переоценили себя. Этот просчет привел к тому, что Россию сейчас невозможно остановить.

«А за развалом НАТО последует Евросоюз», — подытожил Макгрегор.

Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что именно Украина затягивает конфликт с Россией.