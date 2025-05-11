Макгрегор назвало НАТО и Евросоюз продуктом холодной войны, поэтому им нет места в новом мире. Он добавил, что альянс и ЕС недооценили Россию и переоценили себя. Этот просчет привел к тому, что Россию сейчас невозможно остановить.