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В центре Ростова иномарка на пешеходном переходе сбила 54-летнего мужчину

В Ростове на улице Большой Садовой машина сбила пешехода.

Источник: Комсомольская правда

10 мая в центре Ростова-на-Дону произошло ДТП с участием пешехода, который переходил дорогу в разрешенном месте.

По данным областной Госавтоинспекции, в 11:05 на улице Большой Садовой, в районе дома № 52, 72-летний водитель, управляя мини-кроссовером Hyundai Creta, совершил наезд на 54-летнего мужчину.

Пешеход переходил дорогу по регулируемому переходу в разрешенном месте — справа налево по ходу движения автомобиля. В результате происшествия пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

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