В центре Ростова иномарка на пешеходном переходе сбила 54-летнего мужчину

10 мая в центре Ростова-на-Дону произошло ДТП с участием пешехода, который переходил дорогу в разрешенном месте.
По данным областной Госавтоинспекции, в 11:05 на улице Большой Садовой, в районе дома № 52, 72-летний водитель, управляя мини-кроссовером Hyundai Creta, совершил наезд на 54-летнего мужчину.
Пешеход переходил дорогу по регулируемому переходу в разрешенном месте — справа налево по ходу движения автомобиля. В результате происшествия пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства аварии.
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