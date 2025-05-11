Омичка пожаловалась на заваленное мусором кладбище

На Ново-Южном кладбище вблизи Черлакского тракта образовались груды мусора высотой с человеческий рост. На заваленный отходами погост в группе «Омск ВК» пожаловалась омичка, чьи родственники там покоятся.
По словам женщины, несанкционированная свалка образовалась на аллее возле дороги. Мусором завалены могилы. О проблеме не раз сообщалось администрации кладбища, однако, по словам омички, действенных мер предпринято не было.
«В этом году мы еле пролезли к могилам через кучу мусора выше меня ростом!», — негодует женщина.
На обращение уже отреагировала администрация города. Как сообщили в мэрии, мусор с кладбища вывозит регоператор «Магнит». Работы будут продолжаться до полной очистки территории.