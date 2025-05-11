Мы сами убиваем экологию — и себя

Люди продолжают выбрасывать отходы на обочинах дорог, возле рынков, магазинов, жилых массивов — везде, где им удобно. Главная логика проста: если кто-то уже выкинул мусор, значит, и мне можно. Главное — чтобы никто не заметил (Видео здесь).
Но это — обман. Обман прежде всего самих себя. Ведь преступление не исчезает только потому, что его никто не увидел. А его последствия видны всем — каждый день.
Из таких вот «удобных» куч мусора растут горы антисанитарии. Размножаются крысы и насекомые, которые переносят болезни. Запах разложения отравляет воздух. Пластик разлетается по полям и паркам. Во время жары мусор начинает гнить, выделяя токсичные вещества, а когда его поджигают — в атмосферу попадают диоксины, опасные даже в микроскопических дозах. Они могут вызывать заболевания дыхательных путей, онкологические заболевания, негативно влиять на репродуктивную и иммунную системы.
Мусор в каналах и арыках блокирует течение воды, провоцирует затопления и нарушает ирригационные системы. Страдает не только природа — страдаем мы сами, и особенно наши дети, которые растут в условиях всё ухудшающейся экологической среды.
В Минэкологии сообщили, что сегодня по всей стране работает 250 онлайн-камер, круглосуточно следящих за экологическим порядком. Эти камеры помогают фиксировать не только случаи выброса мусора, но и другие правонарушения. Нарушители привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.
Но ни одна камера, ни один штраф не смогут остановить мусор, если у каждого из нас внутри не сработает элементарная ответственность. Экология — это не где-то там. Это наш двор, наш район, наш воздух. И то, что мы оставим после себя.
Хочешь жить в чистой стране — начни с себя. Не выбрасывай мусор где попало. Сделай замечание тому, кто это делает. И запомни: каждое твоё действие — это вклад либо в здоровье, либо в болезнь этой земли. Выбор — за тобой.