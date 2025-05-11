Путин: ВСУ понесли большие потери при нарушениях перемирия

Владимир Путин сообщил, что Украина понесла очень большие потери во время попыток нападения на Россию в дни перемирия, которое российская сторона объявила ко Дню Победы.
«Наши военные специалисты считают, что они (атаки ВСУ — прим. ред.) не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям, противник понес очень большие потери», — приводит ТАСС слова президента России во время выступления в Кремле.
Напомним, Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Все боевые действия с российской стороны остановились с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.
По данным Минобороны, ВСУ продолжали боевые действия против войск РФ, они нарушили перемирие 9318 раз. В то же время, как сообщили в ведомстве, ВС России строго соблюдали режим прекращения огня.