Суд взыскал с Ларисы Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей

Истцом по делу выступило АО «Мосводоканал». Судебный приказ о взыскании был вынесен в марте 2025 года и уже вступил в законную силу. Точная сумма задолженности не раскрывается. Суд удовлетворил требования коммунальной организации в полном объеме.