Суд взыскал с Ларисы Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей

Мировой суд Москвы вынес решение о взыскании с актрисы Ларисы Гузеевой задолженности по коммунальным платежам. Информацию подтвердили в судебной инстанции, передает РИА Новости.
Истцом по делу выступило АО «Мосводоканал». Судебный приказ о взыскании был вынесен в марте 2025 года и уже вступил в законную силу. Точная сумма задолженности не раскрывается. Суд удовлетворил требования коммунальной организации в полном объеме.
«Вынесен судебный приказ о взыскании платы», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что суд Москвы взыскал с актера Игоря Верника задолженность по коммунальным платежам. Иск подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Точная сумма задолженности не раскрывается. Согласно данным судебной картотеки, решение уже вступило в законную силу.