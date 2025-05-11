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Суд взыскал с Ларисы Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей

С Гузеевой взыскали задолженность по оплате коммунальных платежей.

Источник: Комсомольская правда

Мировой суд Москвы вынес решение о взыскании с актрисы Ларисы Гузеевой задолженности по коммунальным платежам. Информацию подтвердили в судебной инстанции, передает РИА Новости.

Истцом по делу выступило АО «Мосводоканал». Судебный приказ о взыскании был вынесен в марте 2025 года и уже вступил в законную силу. Точная сумма задолженности не раскрывается. Суд удовлетворил требования коммунальной организации в полном объеме.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что суд Москвы взыскал с актера Игоря Верника задолженность по коммунальным платежам. Иск подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Точная сумма задолженности не раскрывается. Согласно данным судебной картотеки, решение уже вступило в законную силу.