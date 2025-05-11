Бывший чиновник Минсельхоза Донских 12 лет скрывался по поддельным документам

Бывший директор административного департамента Минсельхоза Олег Донских, обвиняемый в хищении более 2 млрд руб., в течение 12 лет находился в федеральном и международном розыске. По данным следствия, он использовал поддельные документы для сокрытия личности и не имел официального источника дохода. В 2024 году Донских был задержан ФСБ в Подмосковье и арестован по обвинению в девяти эпизодах мошенничества, связанных с хищениями средств «Росагролизинга» и Россельхозбанка.