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Суд рассмотрит иск Андрея Разина к создателям сериала «Слово пацана»

Продюсер призвал признать недействительным договор между вдовой Юрия Шатунова и создателями телепроекта.

Источник: pexels.com

Арбитражный суд Москвы 12 мая рассмотрит иск продюсера Андрея Разина к создателям сериала «Слово пацана» из-за песен группы «Ласковый май», которые использовались в этом проекте, сообщили в судебной инстанции.

«Судебное заседание по иску назначено на 12 мая», — говорится в сообщении.

Претензии продюсера касаются композиций «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы». По информации, которую представил ТАСС, Разин призвал суд признать недействительным лицензионный договор между вдовой солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Светланой и создателями сериала.

Продюсер утверждает, что он является единственным живым автором песен этой группы, а Шатунова не имеет прав на музыкальные произведения. Разин также отмечает в иске, что у него не спрашивали разрешения на использование указанных композиций.

Напомним, в декабре 2023 года Андрей Разин обратился с заявлением в прокуратуру на вдову Светлану Шатунову из-за песен «Ласкового мая» в сериале «Слово пацана». Продюсер обвинил вдову артиста, а также её представителя Аркадия Кудряшова в краже его интеллектуальной собственности.