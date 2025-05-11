Суд рассмотрит иск Андрея Разина к создателям сериала «Слово пацана»

Арбитражный суд Москвы 12 мая рассмотрит иск продюсера Андрея Разина к создателям сериала «Слово пацана» из-за песен группы «Ласковый май», которые использовались в этом проекте, сообщили в судебной инстанции.
«Судебное заседание по иску назначено на 12 мая», — говорится в сообщении.
Претензии продюсера касаются композиций «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы». По информации, которую представил ТАСС, Разин призвал суд признать недействительным лицензионный договор между вдовой солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Светланой и создателями сериала.
Продюсер утверждает, что он является единственным живым автором песен этой группы, а Шатунова не имеет прав на музыкальные произведения. Разин также отмечает в иске, что у него не спрашивали разрешения на использование указанных композиций.
Напомним, в декабре 2023 года Андрей Разин обратился с заявлением в прокуратуру на вдову Светлану Шатунову из-за песен «Ласкового мая» в сериале «Слово пацана». Продюсер обвинил вдову артиста, а также её представителя Аркадия Кудряшова в краже его интеллектуальной собственности.