Самарские полицейские помогли беременной женщине добраться до больницы

5 мая в Самаре на проспекте Ленина мужчины обратились к сотрудникам дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по городу.
Лейтенант полиции Олег Косов и старший лейтенант Абай Максутов прибыли на помощь мужчине, чья жена находилась в машине и испытывала преждевременные роды.
Мужчина боялся, что не успеет добраться до ближайшего медицинского учреждения вовремя из-за длительности пути, поэтому попросил содействия полицейских.
Получив информацию о происшествии, сотрудники ДПС немедленно организовали сопровождение автомобиля беременной женщины до ближайшей больницы, двигаясь по оптимальному маршруту с соблюдением мер безопасности.
Женщину доставили в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Вскоре молодая семья пополнилась новорожденным ребёнком.
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