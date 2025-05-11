Женщина впервые может возглавить британскую разведку MI6

По данным Times, на пост рассматриваются три кандидатуры, и все из них — женщины. Среди них известна только Барбара Вудворд, ранее занимавшая пост посла Великобритании в Китае. Однако, как указано в материале, ее кандидатуру критикуют за предполагаемые симпатии к Пекину и отсутствие опыта в разведке.