Женщина впервые может возглавить британскую разведку MI6

Во главе британской разведслужбы MI6 может впервые встать женщина. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщила газета Times.
Издание отметило, что это произойдет спустя годы после того, как роль главы ведомства в фильмах о Джеймсе Бонде исполнила актриса Джуди Денч.
Глава MI6 сэр Ричард Мур должен уйти в отставку осенью после пяти лет на этом посту.
По данным Times, на пост рассматриваются три кандидатуры, и все из них — женщины. Среди них известна только Барбара Вудворд, ранее занимавшая пост посла Великобритании в Китае. Однако, как указано в материале, ее кандидатуру критикуют за предполагаемые симпатии к Пекину и отсутствие опыта в разведке.
Это не первый случай за последнее время, когда женщины занимают первые полосы в мировых СМИ. Так, недавно на параде Победы в Москве прошли женщины-военнослужащие, которые произвели фурор среди зрителей мероприятия.
Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве. В демонстрации участвовало более 11,5 тысячи военнослужащих. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием Великой Победы.