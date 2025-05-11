В России предложили продавать алкоголь по биометрии

«Биометрия вполне может являться альтернативным способом идентификации покупателей», — передает ТАСС слова Чекушова в ходе выставки «Иннопром. Центральная Азия». Он отметил, что это дало бы возможность ограничить продажу товаров лицам, не обладающим необходимыми правами, например, из-за возрастных ограничений. Кроме того, он отметил, что внедрение механизма реализации товаров с использованием единой биометрической системы в целом свидетельствовало бы о прогрессе в сфере современных технологий.