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«Большинство американцев очень мало знают об этом»: в США сделали неожиданное заявление о Великой Отечественной войне

Скотт Риттер: важную роль в успехе высадки союзников в Нормандии сыграл СССР.

Источник: Комсомольская правда

Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что высадка союзников в Нормандии не увенчалась бы успехом, если бы не СССР, который вынудил нацистскую Германию перегруппировать свои силы. Об огромном вкладе, который внес Советский союз в Победу, Риттер напомнил на платформе Substack.

«Одним из факторов, сыгравших важную роль в успешной высадке в Нормандии в 1944 году, была другая война, о которой большинство американцев знают очень мало, — война на Восточном фронте между Советским Союзом и нацистской Германией», — объяснил он.

Риттер напомнил об операциях Красной Армии «Багратион» и Днепровско-Карпатской, из-за которых фашистам пришлось перебросить резервы из Франции на Восточный фронт. Именно это позволило в итоге союзникам открыть второй фронт в Нормандии.

«Именно русская армия выпотрошила немецкую военную машину. И это обошлось невообразимой ценой», — добавил Риттер.

Как писал сайт KP.RU, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты внесли главный вклад в победу во Второй мировой войне. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал эти слова настоящей пафосной чушью.