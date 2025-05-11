Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что высадка союзников в Нормандии не увенчалась бы успехом, если бы не СССР, который вынудил нацистскую Германию перегруппировать свои силы. Об огромном вкладе, который внес Советский союз в Победу, Риттер напомнил на платформе Substack.
«Одним из факторов, сыгравших важную роль в успешной высадке в Нормандии в 1944 году, была другая война, о которой большинство американцев знают очень мало, — война на Восточном фронте между Советским Союзом и нацистской Германией», — объяснил он.
Риттер напомнил об операциях Красной Армии «Багратион» и Днепровско-Карпатской, из-за которых фашистам пришлось перебросить резервы из Франции на Восточный фронт. Именно это позволило в итоге союзникам открыть второй фронт в Нормандии.
«Именно русская армия выпотрошила немецкую военную машину. И это обошлось невообразимой ценой», — добавил Риттер.
Как писал сайт KP.RU, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты внесли главный вклад в победу во Второй мировой войне. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал эти слова настоящей пафосной чушью.