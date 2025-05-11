От домашнего ухода до пластики: как убрать нависшее веко

— Важно отметить: проблема нависшего века не всегда связана с возрастными изменениями — нередко за такой операцией обращаются молодые пациентки в возрасте 25−35 лет, имеющие анатомические особенности от природы. Есть и обратные примеры: когда приходят пациентки в зрелом возрасте, не имеющие показаний к такого рода эстетическим коррекциям, однако чаще всего это пациентки, заранее принимающие меры профилактики нависшего века, — уточнил специалист.