Полярник Куссе-Тюз: начинаются непредсказуемые изменения в экосистемах Антарктиды

— Распорядок дня в экспедиции зависит от нескольких факторов. Одним из них как раз является питание. На судне обычно кормят четыре раза в день: в 8 утра, в 12 часов, в 16 часов и в 20 часов вечера. Это завтрак, обед, вечерний чай и ужин. Также распорядок дня зависит от вахт, которые делятся на четыре часа по схеме 4 через 8. Это означает, что люди работают четыре часа через восемь, например, с 12 до 4, с 4 до 8 и с 8 до 12. Такая смена происходит два раза в сутки. Это касается в основном экипажа. Научные работники могут работать как днем, так и ночью, в зависимости от специфики своей деятельности.