Пермяки всем стадионом споют «Катюшу» на матче «Амкара» 11 мая

Пермяки споют «Катюшу» на футбольном матче 11 мая, сообщает пресс-служба футбольного клуба «Амкар-Пермь».
Встреча с командой «Волна» из Нижегородской области состоится 11 мая в 18 ч. на стадионе «Звезда».
Как сообщает пермский футбольный клуб, матч посвящён 80-летию Победы. Так, в 16:45 запланирована предматчевая программа со сбором гуманитарной помощи и интерактивными зонами. А в перерыве игры состоится проезд ретро-автомобилей от ретро-клуба «Дружба».
«На 80-й минуте встречи споём всем стадионом “Катюшу”. Приходите к 16:45 на стадион. Проведём этот день вместе, красно-чёрные», — обращаются представители клуба к своим болельщикам.
В качестве гуманитарной помощи для бойцов СВО можно принести продукты, бытовую химию, средства личной гигиены.