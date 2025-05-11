Пермяки всем стадионом споют «Катюшу» на матче «Амкара» 11 мая

Как сообщает пермский футбольный клуб, матч посвящён 80-летию Победы. Так, в 16:45 запланирована предматчевая программа со сбором гуманитарной помощи и интерактивными зонами. А в перерыве игры состоится проезд ретро-автомобилей от ретро-клуба «Дружба».