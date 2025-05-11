Получены активные против гриппа соединения на основе лекарственного растения

Вирус гриппа А — это патоген, штаммы которого поражают птиц и некоторых млекопитающих, а также вызывают сезонный грипп у людей. Вирус часто мутирует и становится причиной эпидемических вспышек. Как отмечают авторы патента — ученые Новосибирского института органической химии СО РАН и НИИ гриппа имени Смородинцева, несмотря на прогресс в разработке противовирусных средств, синтез и изучение новых химических соединений против гриппа остается актуальным. Это связано с появлением новых инфекций, большой распространенностью сочетанных форм, а также лекарственной устойчивостью.