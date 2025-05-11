Бесплатная путевка в санаторий: кто и как может ее получить

Член комитета Государственной думы Светлана Бессараб сообщила, что некоторые категории граждан могут получить бесплатную путевку в санаторий. Как это сделать и кому они доступны — в материале «Вечерней Москвы».
Кто может получить бесплатную путевку в санаторий.
Бесплатно в санаторий могут поехать по федеральной льготе:
люди с инвалидностью;ветераны Великой Отечественной войны;жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя;ветераны боевых действий;инвалиды войны;члены семей инвалидов войны и участников боевых действий;пострадавшие от радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний в Семипалатинском регионе, а также приравненные к ним категории россиян.
Сопровождающим лицам также положена бесплатная путевка, если на лечение едет:
ребенок-инвалид;инвалид I группы;ребенок до 18 лет, потерявший родителей при теракте (действует только в Москве);пострадавший от теракта (действует только в Москве).
Также в некоторых субъектах РФ существуют аналогичные региональные льготы для:
неработающих пенсионеров и предпенсионеров;детей войны;почетных доноров;пострадавших в терактах и членов семей погибших во время терактов;военных пенсионеров и бывших сотрудников МВД.
В случае региональной льготы путевка может достаться как бесплатно, так и со значительной скидкой. Это зависит от региона. Подробную информацию можно узнать в региональных отделениях Соцфонда.
Длительность стандартной путевки составляет 18 дней, для детей-инвалидов — 21 день, для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней.
Как получить бесплатную путевку в санаторий.
Для оформления путевки в санаторий нужно получить направление от лечащего врача. Для этого:
надо записаться на прием к терапевту или педиатру в поликлинике, к которой человек прикреплен;затем пройти медосмотр и сдать необходимые анализы;после врач выдает справку № 070/у — получить путевку по ней можно в течение полугода.
После оформления справки нужно обратиться в Социальный фонд России (СФР) и встать в очередь на получение путевки. Для подачи необходимо взять с собой:
паспорт;заявление на получение путевки;справку № 070/у;направление к месту лечения;талон № 2 (если нужен бесплатный проезд к месту лечения).
Также могут понадобиться:
СНИЛС;полис ОМС;документы, подтверждающие федеральную или региональную льготу.
Срок рассмотрения — восемь рабочих дней.
Когда путевку одобрят, необходимо обратиться к врачу за получением санаторно-курортной карты, которую нужно будет взять с собой на отдых. Могут понадобиться и другие документы. Их перечень лучше уточнить в санатории до приезда.
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