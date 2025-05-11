Валентина Шевченко защитила титул чемпионки UFC

«Шевченко победила француженку Манон Фьюро на турнире UFC 315 в Монреале», — передает «Интерфакс». Там добавили, что благодаря этой победе спортсменка сумела успешно отстоять звание чемпионки UFC в наилегчайшей весовой категории. По результатам пяти раундов судьи единогласно присудили Шевченко победу.