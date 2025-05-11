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Валентина Шевченко защитила титул чемпионки UFC

Представительница Кыргызстана Валентина Шевченко защитила титул чемпионки в наилегчайшей весовой категории на турнире в Монреале. Об этом стало известно по итогам соревнования.

Шевченко признали победительницей по итогам пяти раундов.

Представительница Кыргызстана Валентина Шевченко защитила титул чемпионки в наилегчайшей весовой категории на турнире в Монреале. Об этом стало известно по итогам соревнования.

«Шевченко победила француженку Манон Фьюро на турнире UFC 315 в Монреале», — передает «Интерфакс». Там добавили, что благодаря этой победе спортсменка сумела успешно отстоять звание чемпионки UFC в наилегчайшей весовой категории. По результатам пяти раундов судьи единогласно присудили Шевченко победу.

Ранее российская спортсменка Яна Сантос (Куницкая) столкнулась с неодобрительной реакцией публики перед своим поединком на турнире UFC в Соединенных Штатах. Однако 4 мая она одержала победу над американкой Мишей Тейт, передает «Московский комсомолец».