На улицах Уфы заметили лося.

Ранее в минэкологии Башкирии сообщили, что сейчас у этих животных время отела. В связи с этим не следует приближаться к лосям, трогать их, пытаться кормить. В случае обнаружения лося, необходимо сообщить об этом госохотинспектору или оперативному дежурному минэкологии Башкирии по телефону 8 (347) 218−04−30 . При этом важно точно указать время и место обнаружения животного.