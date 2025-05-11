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На улицах Уфы заметили лося

На улицах Уфы заметили лося.

На улицах Уфы очевидцы заметили крупного лося. Животное видели в районе ГДК и на улице Интернациональной. Также сохатый не спеша двигался по проезжей части улицы Перспективной в сторону города. Один ли это лось или несколько — неизвестно.

Ранее в минэкологии Башкирии сообщили, что сейчас у этих животных время отела. В связи с этим не следует приближаться к лосям, трогать их, пытаться кормить. В случае обнаружения лося, необходимо сообщить об этом госохотинспектору или оперативному дежурному минэкологии Башкирии по телефону 8 (347) 218−04−30. При этом важно точно указать время и место обнаружения животного.