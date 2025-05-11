В Ростове с 12 по 16 мая пройдет массовое отключение света

В Ростове на следующей неделе, с 12 по 16 мая, пройдут массовые отключения света. Связаны они с проведением ремонтных работ и профилактических мероприятий на энергооборудовании. Об этом сообщили в «Донэнерго».
Публикуем график отключений:
12 мая с 9:00 до 14:00: улица Смотровая, 1−27, 2−28; улица Мечникова, 2−18, 1−17; улица Раевского, 1−28, 29−65; улица Курганная, 24−40, 17−27; улица Джапаридзе, 1−19, 2−10; улица Пирамидная, 1−35, 2−32; улица Нансена, 17.
12 мая с 9:00 до 16:00: улица Андрея Сладкова, 63А, 65А, 29−31,70, 82−90; улица Калинина, 59, 63−65,74−78; улица Крайняя, 21−69, 26−76, 46; улица Осипенко, 16−64.
12 мая с 9:00 до 17:00: улица Волкова, 3, 3/1, 3/3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/3; улица Ленина, 114−130, 187; улица Врубовая, 59−79; улица Подольская; улица Центральная; улица Огарева; улица Щербакова, 70−82; улица Глинки, 36−52, 35−51; улица Мурманская, 38−52, 27−41; улица Арефьева, 55−69; проспект Шолохова, 190−210; улица Коммунаров, 69−83, 1−11; улица Кабардинская, 1−49, 2−28; улица Горсоветская, 52; переулок Шахтинский, 1−17, 2−16; переулок Егорлыкский, 1−21, 2−22; переулок Осетинский, 1−17, 2−22; переулок Кавказский, 12; улица Комарова, 28, 28/2, 28/6, 28/Б, 28/в, 28/г, 28/е.
13 мая с 9:00 до 12:00: проспект Ворошиловский, 48−50/87; улица Красноармейская, 87; проспект Соколова, 59−61.
13 мая с 9:00 до 15:00: улица Зоологическая, 26−36; улица Саратовская, 1, 3, 40.
13 мая с 9:00 до 16:00: улица Губаревича, 39−117, 46−106; переулок Квартальный, 1−9, 2−16; улица 5-я Кольцевая, 2; улица 6-я Кольцевая, 9; переулок Кузбасский, 1−7, 2−8; улица Профсоюзная, 91−119, 216−296; улица Разина, 2−54, 3, 9; переулок Силикатный, 1−3, 2−8; улица Ясная, 33, 35а; переулок Дербентский, 1−11, 2−14; улица 1-я Киргизская, 114−124, 85−89; улица 2-я Киргизская, 84, 85; переулок Суржский, 1−31, 2−36; переулок Клязьминский, 1−33, 10−30; улица Татарская, 37−47, 38−50; улица Белорусская, 129−145/31.
13 мая с 9:00 до 17:00: проспект Космонавтов, 17, 17/1, 17/2, 17/3; улица Волкова, ⅚; улица Ленина, 114−130, 187; улица Врубовая, 59−79; улица Подольская; улица Центральная; улица Огарева; улица Чистопольская, 2−22, 3−7; улица Смены, 21−23; улица Раздорская, 1−9; улица Курганная, 61−85, 62−74; улица Окраинная, 2−6, 1−7; переулок Проектируемый, 1−7; улица Нансена, 2−16.
14 мая с 9:00 до 16:00: переулок Веселый, 7−9, 2−16; улица Минераловодская, 146; улица Достоевского, 1−7, 2−12; улица Некрасовская, 1−73, 4−76; улица Писательская, 1−5, 2−8; переулок Силикатный, 1−25; улица Скачкова, 21−49, 26−30.
14 мая с 9:00 до 17:00: улица Текучева, 17−37, 18−66; улица Булавина, 1−11а; переулок Трудовой, 2−10; улица Возрождения, 2; улица Крайсовпрофовская; улица Розы Люксембург; улица Стадионная, 10−14; переулок Донбасский; переулок Клинский; переулок Сибирский; улица Целиноградская; улица Фрунзе; улица Ленина, 187−207; улица Рылеева; улица Пешкова; улица Сурженская; улица Центральная; улица Татарская, 22−50, 19−47; переулок Дербентский, 1−11, 2−14; улица 1-ая Киргизская, 114−124, 85−89; улица 2-ая Киргизская, 84, 85; переулок Суржский, 1−31, 2−36; переулок Клязьменский, 1−33, 10−30; переулок Тверской, 21−35, 26−36; переулок Ладожский, 27−39, 26−34; переулок Свирский, 23−31, 20−38; улица Белорусская, 113−145; улица 2-я Комбайновская, 1−25, 2−42; улица Соединяющая, 1−13, 2−22; улица Коммунальная, 1−25, 2−28; улица Червоноармейская, 3−23, 6−22; переулок Пожарный, 1−19, 2−18.
15 мая с 9:00 до 16:00: улица Гусева, 124/10, 126−132, 128а, 132/7, 136, 169−175; улица Губаревича, 4−48, 39; улица Дальневосточная, 1−77, 14−68; улица Минераловодская, 143, 144, 145а, 146а, 163−165; переулок Олимпийский, 5−17,14−64; улица Скачкова, 1−21,2−26, 26/39; улица Чапаевская, 1−75, 2−80; переулок Чухновский, 16−22; улица Профсоюзная, 216/2; улица Республиканская, 143.
15 мая с 9:00 до 17:00: улица Пацаева, 1, 3, 5, 6/1, 8, 10, 12; улица Борко, 3, 3/1, 3/2; переулок Яблоневый, 2; улица Ленина, 187−207; улица Рылеева; улица Пешкова; улица Сурженская; улица Центральная.
С 15 по 16 мая с 9:00 до 17:00: улица Вятская, 102−108; улица Вятская, 102−108; переулок Беломорский, 98/1.
16 мая с 9:00 до 16:00: улица Собино, 2−78, 3−79; переулок Рыбный, 20−22, 9−11.
16 мая с 9:00 до 17:00: улица Ленина, 187−207; улица Рылеева; улица Пешкова; улица Сурженская; улица Центральная.